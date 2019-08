GfK-Konsumklimastudie: Konsumlaune der Verbraucher stützt schwächelnde Konjunktur

Trotz der sich abschwächenden Konjunktur bleiben die Bundesbürger in Kauflaune. Laut der vom Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellten Konsumklimastudie sinkt zwar die Konjunkturerwartung der Bundesbürger auf den niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren, die Entwicklung ihres eigenen Einkommens wird aber von den Konsumenten weiter positiv eingeschätzt. Für September prognostizieren die Marktforscher einen zum Vormonat unveränderten Wert von 9,7 Zählern Punkten, wie die GfK in Nürnberg mitteilte. Zuvor war der Wert drei Mal in Folge gesunken.