Globaler Subventionskrieg „Industriepolitik verbrennt das Geld der Steuerzahler“

Das Problem ist nur: Industriepolitik funktioniert in der Theorie stets besser als in der Praxis. Die aktuelle US-Politik wirft dieselben alten Fragen auf, die schon in der Vergangenheit in Bezug auf die Industriepolitik gestellt wurden. Warum etwa sollten wir davon ausgehen, dass eine Regierung in der Lage ist, für die Zukunft Gewinner und Verlierer zu benennen und knappe Ressourcen besser zuweisen kann als der Markt? Wie will der Staat bei Eingriffen in die Märkte die schleichende Ausweitung von Vetternwirtschaft und Korruption vermeiden?