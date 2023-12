Glücksforscher Bruno Frey „Der Glaube, das Einkommen würde für die Zufriedenheit keine große Rolle spielen, ist total naiv“

Was meinen Sie damit?

Ich habe mit meinem Kollegen Alois Stutzer eine große Untersuchung über die Beteiligungsrechte in den Schweizer Kantonen gemacht. Hier gibt es große Unterschiede, in Genf etwa können die Bürger relativ wenig mitbestimmen, im Kanton Baselland hingegen sehr viel. Wir konnten nachweisen, dass ceteris paribus die Lebenszufriedenheit der Menschen in Basel höher ist. Daraus lässt sich ableiten, dass aktive politische Beteiligung tendenziell glücklicher machen. Auf die höhere politische Ebene übertragen: Menschen in Staaten ohne Ordnung oder in Diktaturen sind in der Regel unglücklicher als in Demokratien.