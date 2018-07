Großbritannien Britische Firmen melden Rekord bei Beschäftigungsquote

Die Arbeitgeber in Großbritannien haben etwas weniger Personal eingestellt als erwartet. In den Monaten März bis Mai stieg die Beschäftigtenzahl um 137.000, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten mit 150.000 gerechnet. Zugleich verharrte die Arbeitslosenquote mit 4,2 Prozent auf dem tiefsten Niveau seit vier Jahrzehnten. "Wir haben einen weiteren Rekord bei der Beschäftigtenquote und einen neuen Rekord bei den offenen Stellen", sagte ONS-Experte Matt Hughes. Dies zeige, dass der Jobmarkt weiter stark wachse.