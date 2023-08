Das zweite Halbjahr dürfte für den Export-Europameister schwierig bleiben: Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist aktuell so schlecht wie seit über drei Jahren nicht mehr, wie das Münchner Ifo-Institut im Juli bei seiner monatlichen Unternehmensumfrage herausfand. „Die Nachfrage aus dem Ausland entwickelt sich eher schwach“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Dies ist auch die Folge der restriktiven Geldpolitik in den USA und Europa, welche nach und nach ihre Wirkung entfaltet.“