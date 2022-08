Handel: IW: Deutsche Abhängigkeit von China geht „mit enormen Tempo in die falsche Richtung“

Das arbeitgebernahe Institut fordert deshalb ein Umsteuern der Politik, die bestehende Anreize für ein Engagement in China rasch abbauen sollte. Es müsse auch mehr Diversifizierung geben und den Aufbau von Handels- und Investitionsbeziehungen mit anderen Schwellenländern, vor allem in Asien. Darüber hinaus sollte die Politik Unternehmen mit „starken Risikoexposures in China“ zu einem angemessenen Risikomanagement bewegen. „Wir drohen sonst in ein 'too big too fail' reinzulaufen wie bei den Banken“, betonte Studienautor Matthes.