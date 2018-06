Handelskonflikt DIW senkt Wachstumsprognosen für Deutschland

13. Juni 2018

Schwächelnde Konjunktur: Die Investitionen der deutschen Unternehmen sinken und darunter leiden die deutschen Exporte. Bild: dpa Bild:

Nur noch um 1,9 statt 2,4 Prozent wächst das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr. Schuld an den trüben Konjunkturaussichten ist der Handelskonflikt mit den USA und die neue populistische Regierung in Italien.