Handelskonflikte und Auto-Probleme „Die Wachstumsdynamik hat enttäuscht“

Finanzminister Olaf Scholz kann sich allein für den Bund über einen Überschuss von 11,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr freuen. Dies hat Diskussionen ausgelöst, was mit den Geldern geschehen soll: Haushälter von Union und SPD warnten sich jüngst gegenseitig vor neuen Steuersenkungen oder Sozialausgaben, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Die Union will Steuerentlastungen zum Thema bei der anstehenden Revision der Arbeit der großen Koalition im Herbst machen.



Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass es nach der konjunkturellen Erholung gegen Ende vorigen Jahres mit der Wirtschaft 2019 weiter bergauf geht - auch dank „spürbarer Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern bei Steuern und Abgaben“. Das CDU-geführte Ministerium nannte aber keine Details dazu. Von einer Entlastung bei den Sozialabgaben kann für Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung die Rede sein: Dort übernimmt seit Jahresanfang wieder der Arbeitgeber die Hälfte des Zusatzbeitrages. Dadurch sollen Arbeitsnehmer und Rentner etwa 6,9 Milliarden Euro sparen. Der Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte steht dagegen eine Beitragssteigerung in gleicher Höhe in der Pflegeversicherung gegenüber. Bei der Einkommensteuer wurden der Grund- und der Kinderfreibetrag angehoben.