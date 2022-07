Handelspolitik Corona-Protektionismus nimmt wieder zu

Der GTA ermittelt seit der Finanzkrise 2008 systematisch staatliche Eingriffe in den freien Handel. Die Schweizer Protektionismusforscher melden Stand Juni 261 restriktive Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen für medizinische Güter weltweit. Damit seien mehr Ausfuhrkontrollen für medizinische Güter in Kraft als zu Beginn der Pandemie, sagt GTA-Gründer Simon Evenett, Professor an der Universität St. Gallen. „Dies deutet darauf hin, dass sich mehr Regierungen nach innen wenden und das Vertrauen in ausländische Lieferanten verloren haben“, sagt er.