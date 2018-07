Handelsstreit BDI will USA für Abbau aller Industriezölle gewinnen

11. Juli 2018

Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird immer härter geführt. Bild: dpa Bild:

Der BDI will sich dafür einsetzen, den gesamten Handel zu liberalisieren. In diesem Zuge will die deutsche Industrie die USA für den Abbau aller Industriezölle gewinnen.