Handelsstreit bremst IW-Forscher senken Konjunkturprognose deutlich

Das gewerkschaftsnahe Institut IMK sieht ein deutlich geringeres Risiko als zuletzt, dass Deutschland in den kommenden drei Monaten in einen kräftigen Abschwung gerät. „Weitaus höher ist im Vergleich die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft bis Ende November in eine Boomphase eintritt.“ Dies gehe aus dem aktuellen IMK-Konjunkturindikator hervor.