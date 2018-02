An manchen Wochenenden besuchte sie Mohammed oder er fuhr zu ihr. Da sie aber in der Woche nicht bei Mohammad sein konnte und ich samstags und sonntags und in den Semesterferien zu Hause bei meinem Vater arbeitete, bot es sich an, dass ich Mohammeds Untermieter wurde. Für mich stellte jenes eine Jahr, in welchem ich in der WG mit ihm lebte, nicht nur eine deutliche räumliche Verbesserung dar, sondern es war auch eine in jeder Hinsicht lebhafte Erfahrung. Anfangs studierten wir noch recht ernsthaft und verbrachten viel Zeit mit dem Nacharbeiten der Vorlesungen. Fast schien es mir, als hätte Mohammed, der erhebliche Schwierigkeiten bei den Klausuren hatte, einen Tutor bei sich einstellen wollen, und dieser Tutor sollte nun ich sein. Doch unser Elan fand bald andere Ziele.