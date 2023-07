Haushalt: Lindner: Haushaltsverhandlungen werden auch in nächsten Jahren schwierig

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet auch in den nächsten Jahren mit schwierigen Haushaltsverhandlungen. Die Rahmenbedingungen würden sich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts verschärfen, wurde der FDP-Vorsitzende im neuen Monatsbericht des Finanzministeriums zitiert, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll.