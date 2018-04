Heiko Stiepelmann: „Angst vor der nächsten Konjunkturdelle“

Warum?

Weil die öffentliche Auftragsvergabe kompliziert und aufwändig ist. Will ein öffentlicher Auftraggeber bei der Vergabe nicht dem billigsten, sondern einem teureren, aber insgesamt wirtschaftlicheren Angebot den Zuschlag geben, muss dies in ellenlangen Vermerken begründet werden. Dann bleibt man doch lieber gleich bei der Vergabe an den Billigsten. Zudem ist es für Unternehmen, die sonst als Generalunternehmer fungieren, nicht attraktiv, sich an öffentlichen Projekten zu beteiligen, wenn diese in möglichst kleinen Teillosen aufgesplittet werden müssen. Gleichzeitig ist es für die Bauunternehmen schwieriger, wie im privaten Bereich langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Was man bei einem früheren Auftrag gut gemacht hat, spielt bei der nächsten Ausschreibung nicht die entscheidende Rolle. Und: in der Vergangenheit hatte die öffentliche Hand stets die schlechtere Zahlungsmoral.