Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge könnte die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr die Marke von 46 Millionen knacken und 2025 dann auf 46,082 Millionen steigen. „Wir erwarten, dass die Erwerbstätigkeit bald ihren Zenit erreichen wird“, heißt es auch in der aktuellen Konjunkturprognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Das Potenzial an Erwerbspersonen werde alterungsbedingt und trotz voraussichtlich überdurchschnittlich hoher Zuwanderung in nicht allzu ferner Zukunft zu schrumpfen beginnen. „Die wirtschaftliche Erholung in den kommenden beiden Jahren dürfte dem vorübergehend etwas entgegenwirken“, erklärte das IfW.