Höchster Stand seit Februar 2020 Deutsche Inflation kletterte auf 1,7 Prozent

Fachleuten zufolge könnte die Inflation ab Jahresmitte die Zwei-Prozent-Marke überspringen. „Die Teuerungsraten werden in den kommenden Monaten in luftige Höhen gehen“, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet die Entwicklung in Europas größer Volkswirtschaft genau, denn sie strebt für die Währungsunion mittelfristig einen Wert von knapp unter zwei Prozent an.



