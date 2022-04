Höchster Stand seit über 30 Jahren Deutsche Inflation steigt auf 7,4 Prozent – Lindner besorgt

Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt sich wegen der hohen Inflation besorgt. „Das ist eine Belastung für viele Menschen.“ Eine so hohe Teuerungsrate gefährde die Stabilität der Wirtschaft und gehe zulasten von Investitionen, sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. „Aus einer solchen wirtschaftlichen Lage kann sich eine tiefe Krise entwickeln.“ Deswegen entlaste die Bundesregierung bereits Unternehmen und private Haushalte.



