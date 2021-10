Hohe Energie- und Rohstoffpreise Deutsche Inflation steigt wohl auch im Oktober

Der Chef der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Rainer Neske warnt ebenfalls vor einer gefährlichen Preis-Spirale in Deutschland, die die Inflation noch weiter in die Höhe treiben würde. „Es ist akzeptiert, dass man deutlich höhere Lohnabschlüsse braucht, weil die Preise, nicht nur in der Energie, auch in der Miete, auch im täglichen Leben deutlich angezogen haben“, sagte Neske am Mittwochabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Dies sei in den Branchen zu sehen, die derzeit in Verhandlungen stünden. Es sei eine große Gefahr, dass dieser Kreislauf anfängt zu laufen. „Wenn er einmal läuft, dann ist er sehr schwer zu bändigen,“ sagte Neske.



