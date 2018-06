An der hohen Inflation kann eine solche Operation nichts ändern, sofern sie nicht mit einer echten Währungsreform verbunden ist. Von einer Inflation spricht man, wenn die Preise allgemein ansteigen und man sich für sein Geld immer weniger kaufen kann. Weil das Geld in Venezuela so rasant an Wert verliert, sprich man auch von einer Hyperinflation. Der Internationale Währungsfonds rechnet für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von mehr als 13.000 Prozent. Wegen der dramatischen Geldentwertung ist es die Tage in der Hauptstadt Caracas üblich, dass die Menschen ganze Bündel von wertlos gewordenen Geldscheinen einfach auf die Straße werfen.