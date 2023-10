Hohe Preise Keine Entwarnung: Inflation in den USA bleibt hoch

Angesichts unsicherer Wirtschaftsaussichten ist die Notenbank geldpolitisch auf ein vorsichtiges Vorgehen bedacht, wie aus den Protokollen der Zinssitzung vom September hervorgeht. Dabei tastete sie den Leitzins nicht an. Mehrere US-Währungshüter wiesen zuletzt daraufhin, dass mit den gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt geldpolitische Straffungsmaßnahmen nicht mehr so dringlich seien. Denn die Finanzmärkte bewegten sich bereits in die gewünschte Richtung. Laut Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller kann die Notenbank zinspolitisch derzeit eine eher abwartende Position einnehmen.