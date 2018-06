Ifo-Chef Fuest Autozölle treffen andere Länder härter als Deutschland

„Tatsächlich dürften andere Länder noch härter getroffen werden. Die meisten Autoimporte der USA kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Mexiko, Kanada und Japan“, schreibt Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. Diese drei Länder stellten zwei Drittel der Autoexporte in die USA, Deutschland folge mit erheblichem Abstand und einem Importwert von 20 Milliarden Dollar auf Platz vier. Der überraschend niedrige Importanteil aus Deutschland hat laut Fuest damit zu tun, dass Volkswagen, BMW und Daimler einen Teil der Autos, die sie in den USA verkaufen, auch dort produzieren.