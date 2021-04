Ifo Exporteure so optimistisch wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die deutsche Wirtschaft profitiert derzeit vor allem vom Aufschwung ihrer wichtigsten Exportkunden USA und China. Experten sagen den beiden weltgrößten Volkswirtschaft in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum voraus. Sorgen bereiten der deutschen Industrie derzeit massive Lieferkettenprobleme. 45 Prozent der Firmen klagen über Probleme mit Vorprodukten – so viele wie nie zuvor, wie das Ifo-Institut herausfand.



Mehr zum Thema: Ausgrenzen, Sanktionieren, Abschotten sowie das Einreißen von Brücken haben in der Weltgeschichte noch nie Mehrwert generiert. Unternehmen müssen sich dennoch auf diese geopolitische Bedrohung einstellen. Ein Gastbeitrag.