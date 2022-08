Ifo: Geschäftserwartungen in Chemieindustrie fallen auf Tiefstand

Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat lag der Wert noch bei plus 11,8 Punkten. Der Krieg in der Ukraine verschärfe die angespannte Lage in der Branche noch weiter. „44 Prozent des Energieverbrauchs in der Chemischen Industrie entfallen auf Erdgas“, sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. „Hinzu kommt, dass Erdgas eine wichtige Rolle bei der Produktherstellung spielt.“