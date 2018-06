Wegen des Handelsstreits mit den USA ist die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft so schlecht wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Juni um 0,5 auf 101,8 Punkte und damit zum sechsten Mal in sieben Monaten, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 101,7 Zähler gerechnet. „Der Rückenwind für die deutsche Wirtschaft flaut ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest zu der Umfrage unter rund 9000 Managern. Diese beurteilten ihre Geschäftslage schlechter, während die Aussichten für die kommenden sechs Monate unverändert blieben.