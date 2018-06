Ifo-Index: „Rückenwind für die deutsche Wirtschaft flaut ab“

In allen großen Wirtschaftszweigen ließ der Optimismus der Führungskräfte nach. „Der Boom ist vorbei“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe dazu. „Die deutsche Wirtschaft ist auf dem Weg in die Normalisierung.“ Der von US-Präsident Donald Trump angedrohte Handelskrieg belaste, ebenso die abflauende Weltkonjunktur. Trump drohte zuletzt mit Strafzöllen von 20 Prozent auf EU-Autoimporte, die besonders Deutschland treffen würden. Die aktuelle Regierungskrise in Deutschland - ausgelöst vom Streit zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik - sei in dieser Umfrage noch nicht berücksichtigt worden.