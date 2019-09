Ifo-Index steigt „Aufatmen – für den Moment“

Ob der leichte Anstieg im September ein Ende der Abwärtsbewegung markiert, hänge von der weiteren Entwicklung der Handelsstreitigkeiten und des Brexits ab, so Scheuerle. Vorläufig hätten die Deeskalation Chinas und der USA im Handelsstreit sowie das No-Hard-Brexit-Gesetz des britischen Parlaments die gefühlte Lage stabilisiert. „Doch so richtig wollen die Unternehmen dem Frieden nicht trauen, denn die Geschäftserwartungen deuten weiter nach unten“, ordnet Scheuerle ein.



Die deutsche Wirtschaft steht derzeit an der Schwelle zur Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Frühjahr um 0,1 Prozent. Geht es im Sommer das zweite Quartal in Folge bergab, gilt dies unter Experten bereits als Rezession, selbst wenn die Wirtschaft danach wieder wachsen sollte. Die Bundesbank hält dies für möglich, sieht darin aber „noch keinen Grund zur Besorgnis“. Der exportabhängigen Industrie macht neben dem Ende Oktober anstehenden EU-Austritt Großbritanniens besonders der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit zu schaffen. Eine große Gefahr sehen Fachleute auch darin, dass die Dienstleister mit in den Abwärtsstrudel gezogen werden. Das würde die noch gut laufende Inlandskonjunktur spürbar bremsen.