Ifo-Index steigt: „Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels“

Nach dem historischen Tief hellt sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen weiter auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni stieg in Rekordtempo auf 86,2 Zähler von 79,7 Punkten im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. „Dies ist der stärkste jemals gemessene Anstieg“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels“. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 85 Punkte gerechnet. Die vom Ifo befragten Manager schätzten ihre Geschäftsaussichten und - erstmals seit Beginn der Corona-Krise - auch ihre Lage wieder günstiger ein als zuletzt.