Ifo-Institut Der Fachkräftemangel nimmt ab – doch das ist keine gute Nachricht

Aufgrund des anhaltenden Auftragsmangels in der Industrie ist der Fachkräftemangel in diesem Sektor seit mehr als einem Jahr rückläufig. Aktuell sind 28,2 Prozent der Unternehmen davon betroffen. Am stärksten leidet dort mit 40,3 Prozent die Nahrungsmittelindustrie. Im Handel und im Bauhauptgewerbe klagen etwas mehr als ein Viertel der Unternehmen über einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.