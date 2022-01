Ifo-Institut Kurzarbeit in Deutschland steigt deutlich

Die neue Coronawelle wirkt sich sichtbar am Arbeitsmarkt aus: Die Zahl der Beschäftigen in Kurzarbeit in Deutschland ist nach Erkenntnissen des Ifo-Institutes deutlich gestiegen. Im Dezember legte sie auf 879.000 zu, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mitteilten. Basis der Schätzungen der Ifo-Experten sind Unternehmensumfragen des Instituts und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Im November hatte die Zahl demnach bei 712.000 gelegen. Damit stieg der Anteil der Kurzarbeiter von 2,1 Prozent auf 2,6 Prozent der Beschäftigen.