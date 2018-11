Ifo-Institut Weltwirtschaftsklima schlecht wie seit 2016 nicht mehr

Das Klima in der Weltwirtschaft ist so schlecht wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel im vierten Quartal auf minus 2,2 von plus 2,9 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Befragung von 1230 Experten aus 119 Ländern mitteilte. Das war bereits der dritte Rückgang in Folge. „Das Wachstum der Weltwirtschaft flaut ab“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sowohl die Lage als auch die Aussichten wurden schlechter bewertet.