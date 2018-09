Ifo-Konjunkturchef „Aufschwung ist intakt, doch es gibt ein Signal, dass es klemmt“

Wie gefährlich ist vor diesem Hintergrund der steigende Ölpreis? Er ist Haupttreiber der Inflation und nagt unerfreulich an der Kaufkraft.

Klar: Was die Leute mehr an der Tankstelle oder beim Füllen des Heizöltanks ausgeben müssen, fehlt für Konsum an anderer Stelle. Das müssen wir im Auge behalten. Aber der aktuelle Anstieg der Energiepreise ist noch nicht so stark, dass wir mit spürbaren Bremseffekten rechnen müssten.