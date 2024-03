Ifo-Konjunkturchef „Die Deutschen sparen derzeit lieber als Geld auszugeben“

Im Herbst prognostizierten Sie noch ein Wachstum von 1,3 Prozent für das Jahr 2024. Woran lag es, dass sie so falsch vorhergesagt haben?

Das ist eine gute Frage. Die Weltkonjunktur hat sich eigentlich gar nicht so viel anders entwickelt als gedacht. Aber der Warenkonsum ist nicht in Gang gekommen, so wie das in anderen Ländern der Fall war. Den deutschen Industrieunternehmen fehlt es schlicht und ergreifend an Nachfrage. Vielleicht haben sich die Auswirkungen dieser restriktiven Geldpolitik weltweit eben doch länger bemerkbar gemacht, als wir das ursprünglich in unseren Prognosen geglaubt haben.



Lesen Sie auch: Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff: „Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Weltwirtschaft“