Ifo-Präsident Fuest warnt vor Vermögensteuer: „Abwanderung von Investoren droht“

Als abschreckendes Beispiel nannte Fuest Frankreich und die skandinavischen Länder. Wegen der Vermögensteuer „litten sie unter der Abwanderung von Investoren, gleichzeitig gab es viel Streit um die Bewertung und viele Ausnahmen, die zu einer unfairen Steuerlastverteilung führten“. Derartige Probleme, so Fuest, „würden auch in Deutschland auftreten“. SPD, Linkspartei und Grüne ziehen mit der Forderung nach Vermögensteuern in den Wahlkampf, für den 21. August planen Aktivisten in Deutschland einen bundesweiten Aktionstag.



