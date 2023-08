Ifo-Studie Deutsche Mittelschicht „am Rande ihrer Belastungsfähigkeit“

„Mit einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen vom nächsten hinzuverdienten Euro effektiv nur die Hälfte übrig. Mehrarbeit und mehr Leistung zahlen sich daher in der Mittelschicht netto nur sehr begrenzt aus“, sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, Andreas Peichl, in München. Auch Menschen mit einem geringeren Einkommen würden kaum von Mehrarbeit profitieren.



Die Folge: Durch sozialen Abstieg – aber auch Aufstieg – in andere Schichten ist die deutsche Mittelschicht in den letzten zehn Jahren um zwei Prozentpunkte leicht geschrumpft. Während 2007 noch 65 der Bürger und Bürgerinnen ein Teil der Mittelschicht waren, sank die Anzahl 2019 auf 63 Prozent. Obwohl der Rückgang von zwei Prozentpunkten seit 2007 „relativ moderat erscheint, ist er im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern beachtlich“, sagte Ifo-Forscher Florian Dorn. Blicke man auf die europäischen Nachbarn, spielte Deutschland 2007 noch auf Platz neun im oberen Drittel mit – zwölf Jahre später befindet sich die Bundesrepublik nur noch im Mittelfeld auf Platz 14.