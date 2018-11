Ifo-Umfrage Unruhiges Fahrwasser für Konjunktur im Euroraum

Gleichzeitig erwarten die Experten nun vermehrt, dass die kurz- und langfristigen Zinsen in den nächsten sechs Monaten steigen werden und dass der Dollar weiter an Wert zulegen wird. Die Prognose für die Inflationsrate in diesem Jahr hoben sie um einen Tick auf 1,8 Prozent an: "Das Vertrauen der Experten in die Wirtschaftspolitik schwindet weiter", fasste Fuest zusammen.