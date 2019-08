Ifo-Wirtschaftsklima-Index „Konjunktur im Euro-Raum fehlt es an Dynamik“

Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte leicht eingetrübt. Der Indikator fiel im dritten Quartal um 0,4 auf minus 6,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter 388 Experten mitteilte. „Der Konjunktur im Euro-Raum fehlt es aktuell an Dynamik“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Experten bewerteten zwar die Lage so schlecht wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Allerdings schauen sie mit weniger Pessimismus auf die kommenden Monate. Für Konsum, Investitionen und Exporte werden im nächsten halben Jahr allerdings kaum Zuwächse erwartet.