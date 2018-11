IMD-Chefvolkswirt Christos Cabolis „Deutschland neigt zur Selbstgefälligkeit“

Herr Cabolis, die Konjunktur in Deutschland verliert an Schwung, viele Unternehmen kritisieren, die Regierung tue zu wenig für den Standort. In Ihrem Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit von Ländern ist Deutschland innerhalb von vier Jahren von Rang 6 auf Rang 15 abgerutscht. Was ist los mit Deutschland?

Christos Cabolis: Wettbewerbsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Landes, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer der private Sektor nachhaltig Wohlstand schafft. Das IMD berücksichtigt bei seinem Länder-Ranking vier Faktoren: Die makroökonomische Entwicklung, die Effizienz der Politik, die Infrastruktur und die Effizienz der Unternehmen. Dass Deutschland in unserem Ranking auf den 15. Platz abgerutscht ist, hat vor allem mit der nachlassenden Effizienz in Politik und Unternehmen zu tun. Günstiger sieht es für Deutschland in Teilen der Infrastruktur und bei der makroökonomischen Entwicklung aus.