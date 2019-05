IMD-Ökonom zur Wettbewerbsfähigkeit „Deutschlands größte Schwäche ist die hohe Abgabenlast“

WirtschaftsWoche: Herr Cabolis, Deutschland ist in der jüngsten IMD-Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder um zwei Plätze auf Rang 17 zurückgefallen. Was ist der Grund dafür?

Christos Cabolis: Deutschland hat sich in zwei der von uns untersuchten Disziplinen verschlechtert: In der Effizienz des Regierungshandelns und in der Effizienz der Unternehmen. Was die unternehmerische Effizienz betrifft, so hat sich der Arbeitsmarkt zu einer Belastung entwickelt. Die zunehmende Knappheit an Fachkräften und erfahrenen Managern geht mit hohen Lohnkosten einher. Auf der anderen Seite muss man allerdings sehen, dass die hohen Löhne zur Lebenszufriedenheit der Menschen beitragen. Daher liegt Deutschland bei der Lebensqualität in unserem Ranking auf Platz sechs.