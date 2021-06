IMD World Competitiveness Ranking Dank disziplinierter Finanzstrategie an die Spitze: Schweiz hängt China und Deutschland ab

Erstmals hat sich die Schweiz den ersten Platz im IMD-Ranking der effizientesten Volkswirtschaften gesichert – und dass in einem Jahr, in dem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie deutlich spürbar waren. Schweden kam auf den zweiten Platz (von Platz 6 im vergangenen Jahr) und Dänemark auf den dritten Platz (Platz 2 im Jahr 2020), wobei die europäischen Volkswirtschaften die Krise besser überstanden als die meisten anderen Regionen. Die Niederlande (im vergangenen Jahr ebenfalls auf Platz 4) vervollständigen die Top Five, gefolgt von Singapur. Singapur stürzte vom ersten Platz ab, den es in den vergangenen zwei Jahren innehatte. Deutschland landete in dem Ranking auf Platz 15 – immerhin eine Verbesserung zum Vorjahr (Platz 17).