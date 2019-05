IMD World Competitiveness Ranking Wettbewerbsfähigkeit: Asien gewinnt, Deutschland verliert

Deutschland folgt mit seinem Rückgang um zwei Plätze im Gesamtranking der Tendenz, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Europa eher abnimmt, wie Bris diagnostiziert. Entscheidend für Deutschlands leichte Verschlechterung ist neben dem schwächeren BIP-Wachstum (im Jahr 2018 verglichen mit 2017) vor allem ein schwächeres Abschneiden in der Kategorie Business Efficiency. Was die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeitskräfte angeht, sehen die IMD-Ökonomen Deutschland geschwächt. Erstaunlich aber auch: Die Kompetenz der leitenden Manager habe deutlich abgenommen. Bei der digitalen Transformation steht Deutschland auf einem miserablen 60. Platz.