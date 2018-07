IMK-Analyse Deutsche Wirtschaft nimmt keinen Schaden durch gestiegene Arbeitskosten

Die deutsche Wirtschaft kann sich nach Ansicht gewerkschaftsnaher Konjunkturforscher zurzeit überdurchschnittliche Lohnerhöhungen durchaus leisten. Diese seien sogar vorteilhaft für den Konsum im Inland und die Handelsbeziehungen zu den EU-Nachbarn, heißt es in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). „Die Arbeitskosten steigen in Deutschland schneller als anderswo, und das ist auch gut so“, sagte IMK-Direktor Gustav Horn am Montag in Berlin. Das IMK gehört zur Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.