IMK-Untersuchung: Rezessionsrisiko für deutsche Wirtschaft bleibt akut

Die deutsche Wirtschaft ist bereits im zweiten Quartal nicht gewachsen, sondern stagnierte im Vergleich zum ersten Vierteljahr. „Die schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit anhaltender Corona-Pandemie, gestörten Lieferketten, steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine schlagen sich deutlich in der konjunkturellen Entwicklung nieder“, fand das Statistische Bundesamt heraus. Von Rezession wird gesprochen, wenn das Bruttoinlandsprodukt mindestens zwei Quartale in Folge schrumpft.