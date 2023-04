Indiens Aufstieg Der riskante Hype um das „indische Jahrhundert“

In der zweiten Hälfte 2022 hat die Wirtschaft an Dynamik verloren, und diese Schwäche hält auch im laufenden Jahr an. Indien als boomende Wirtschaft zu bezeichnen, ist vor diesem Hintergrund gewagt. Der aktuelle Hype überdeckt zudem ein Problem, das in den 75 Jahren seit der Unabhängigkeit gewachsen ist: die unzureichende Schaffung von Arbeitsplätzen. In den nächsten zehn Jahren wird Indien netto 200 Millionen zusätzliche Stellen benötigen, um die Menschen im erwerbsfähigen Alter zu beschäftigen. Das ist praktisch kaum zu schaffen, wenn man bedenkt, dass die Wirtschaft im vergangenen Jahrzehnt netto keine neuen Jobs geschaffen hat, obwohl jedes Jahr sieben bis neun Millionen zusätzliche Arbeitsuchende auf den Markt kamen.