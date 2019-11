Industrie drosselt Produktion „Rezession fast amtlich“

Die Dauer-Flaute in der Industrie droht inzwischen auf andere Bereiche überzuspringen. Besonders Dienstleister, die von Industriekunden abhängig sind, befinden sich ebenfalls im Abschwung. „Bislang fühlt sich für die meisten Bundesbürger die gegenwärtige Situation noch nicht an wie eine Phase wirtschaftlicher Kontraktion“, sagte Volkswirt Gitzel. „Der deutsche Arbeitsmarkt ist noch in verhältnismäßig guter Verfassung, so dass für den einzelnen Arbeitnehmer die wirtschaftliche Abkühlung nicht direkt fühlbar ist.“

Auch gibt es erste Hinweise, dass die Industrie das Schlimmste hinter sich haben könnte. Im September wuchsen ihre Aufträge um überraschend kräftige 1,3 Prozent. Zudem stabilisierte sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft, wie das Ifo-Institut im Oktober in seiner Umfrage unter 9000 Managern herausfand. „Die aktuelle leichte Besserung bei den Auftragseingängen und den Geschäftserwartungen haben den Ausblick auf das vierte Quartal ein wenig aufgehellt“, betonte das Wirtschaftsministerium.