Inflation: 45,8 Prozent mehr: Erzeugerpreise steigen weiter in Rekordtempo

Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Im September lagen die Verbraucherpreise 10,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Ökonomen rechnen in den kommenden Monaten mit einem weiteren Anstieg.