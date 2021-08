Inflation: Achtung, Lohn-Preis-Spirale!

Die steigende Inflation spiegelt also einen zunehmenden Verteilungskonflikt. Aktuell wird dies vor allem durch höhere Preisforderungen von Rohstoffländern und von wichtigen Komponentenzulieferern vorangetrieben. Bestehen in dieser Situation Arbeitnehmer auf ihrem realen Einkommen, entsteht eine Lohn-Preis-Spirale.



Produktivitätssteigerungen könnten dem allerdings entgegenwirken. Sie federten die höheren Löhne ab und verhinderten so einen Anstieg der Lohnstückkosten. Allerdings erforderte dies eine Verbesserung des Kapitalstocks durch mehr Investitionen. Solange dies nicht absehbar ist, bleibt in den nächsten Jahren nur ein Weg, um einer gefährlichen Lohn-Preis-Spirale den Boden zu entziehen: Die Arbeitnehmer müssen sich in Lohnzurückhaltung üben – und so die Hauptlast der Preisstabilisierung tragen.



