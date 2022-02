Inflation ​​​​​​​Aktienkurse könnten um mehr als 20 Prozent sinken

Dabei bieten sich drei Strategien an. Die erste besteht in Anlagen in inflationsindizierte Anleihen oder Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten, deren Erträge sich in Reaktion auf die höhere Inflation rasch anpassen. Die zweite Option besteht aus Anlagen in Gold und andere Edelmetalle, deren Preise bei einem Anstieg der Inflation tendenziell steigen. Gold ist zudem eine gute Absicherung gegen all die geopolitischen Risiken, mit denen wir uns in den nächsten Jahren konfrontiert sehen. Und schließlich kann man in Realvermögen investieren, bei dem das Angebot relativ begrenzt ist, etwa Land und Immobilien.

