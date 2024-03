Inflation: Bank of England hält Leitzins konstant

Die Bank of England (BoE) hat die Leitzinsen in Großbritannien unverändert bei 5,25 Prozent belassen. Sie folgt damit dem Beispiel der Federal Reserve (Fed) in den USA, die am Mittwochabend ebenfalls stillhielt. In Großbritannien liegen die Leitzinsen seit August vergangenen Jahres unverändert auf dem höchsten Stand seit 16 Jahren.