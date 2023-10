Inflation: Bank of Japan weicht Eckpfeiler der Geldpolitik wohl erneut auf

Japans Notenbank wird einem Zeitungsbericht zufolge auf ihrer Zinssitzung am Dienstag womöglich erneut an einem Eckpfeiler ihrer lockeren Geldpolitik schrauben. Die Zeitung „Nikkei“ berichtete am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise, dass die Währungshüter auf ihrer Zinssitzung beschließen könnten, es zuzulassen, dass die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf mehr als ein Prozent steigt.