Inflation „Bereiten Sie sich auf einen neuen Währungskrieg vor“

Der US-Dollar ist gegenüber dem Euro im vergangenen Jahr um zwölf Prozent gestiegen. Mit aktuell 0,94 Euro pro Dollar nähert sich der Wechselkurs der Parität. Den Amerikanern erscheinen die Preise für Öl und andere Rohstoffe in Dollar hoch. In Euro aber sehen sie noch höher aus. Angesichts des Höhenflugs des Dollars und der Inflation in vielen Ländern, die sich derzeit auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten befindet, könnten wir in einen so genannten „umgekehrten Währungskrieg“ eintreten, in dem die Länder ihre Währungen nicht um die Wette abwerten, sondern sie vielmehr aufwerten.